Британская разведка признала прогресс России в боях за Артемовск Минобороны Британии: разведка сообщает о значительном прогрессе России в боях за Артемовск

Фото: Министерство обороны РФ

В ходе последних боев под Артемовском российские войска добились серьезного прогресса в окружении населенного пункта, сообщило в Twitter Минобороны Великобритании. По данным британских разведчиков, ВС РФ и дальше продолжат добиваться локальных успехов в районе города.

Существует реальная вероятность того, что Россия продолжит добиваться локальных успехов (в ходе боев. — NEWS.ru) в этом секторе, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве Великобритании считают, что российское командование планирует развить успех в районе Артемовска, а также организовать наступление на других участках фронта.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российская армия продвигается вперед, несмотря на попытки ВСУ закрепиться на территории промышленных объектов по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, украинских военных не останавливают даже большие потери.

Кроме того, Пушилин сообщил, что российские силы в Артемовске на основных участках продвигаются вперед, но говорить об оперативном окружении вооруженных сил Украины пока рано. По его словам, бои идут на окраинах города — непосредственно в кварталах, которые недавно удерживали украинские подразделения.