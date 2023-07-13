Рогов: спецслужбы задержали диверсантов с Украины, готовивших атаку на ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что спецслужбы задержали украинских диверсантов, которые собирались осуществить лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС. Перед диверсией они прошли подготовку в Европе, отметил он в Telegram.

ФСБ задержала украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС, — отмечается в его сообщении.

Рогов уточнил, что подготовку террористы прошли в Германии у британских инструкторов. При этом общественник разметил видео допроса одного из задержанных. Подозреваемый на записи рассказал о подготовке, заброске и целях своей миссии.

Владимир Рогов ранее говорил, что Россия не готовит терактов на территории Запорожской АЭС. Так он отреагировал на публикацию украинскими СМИ фотографий автомобиля с радиационной лабораторией в Энергодаре, в подписи которой сообщалось, что Москва готовит провокацию на станции. Рогов назвал такие обвинения беспочвенными.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что специалисты агентства, которые ранее получили дополнительный доступ к Запорожской атомной станции, пока не нашли мин и других взрывных устройств на ее территории. По его словам, эксперты МАГАТЭ продолжат изучать ЗАЭС.