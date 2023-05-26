Рогов сообщил о предотвращении теракта в Энергодаре

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт в Энергодаре, заявил в Telegram руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, покушение готовилось на журналиста одного из федеральных СМИ.

В Энергодаре предотвращен громкий теракт. По предварительной информации, он готовился террористами УГИЛ в отношении журналиста одного из федеральных СМИ. Ведутся следственные действия. Подробности позже, — написал Рогов.

Ранее ФСБ задержала украинскую ДРГ, готовившую террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС перед 9 Мая. Диверсионно-террористическая группа попыталась подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи атомных электростанций. Подозреваемыми по делу проходят двое украинцев, еще один мужчина, который, по данным спецслужбы, имеет российское и украинское гражданства, объявлен в розыск. Кроме того, задержаны два пособника ДРГ — они россияне.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, сообщения о предотвращенных терактах на объектах энергетики России говорят о том, что враждебные действия Киева против РФ продолжаются. Отвечая на вопрос, кто ответственен за проникновение диверсантов, местные власти или силовые службы, представитель Кремля заявил, что это «ответственность террористов».