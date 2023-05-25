ФСБ предотвратила удар Украины по российским АЭС ФСБ задержала украинскую ДРГ, готовившую диверсии на двух российских АЭС перед 9 Мая

Фото: ЦОС ФСБ РФ

ФСБ задержала украинскую ДРГ, готовившую террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС перед 9 Мая, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ведомства. Диверсионно-террористическая группа попыталась подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи атомных электростанций. Подозреваемыми по делу проходят двое украинцев, еще один мужчина, который, по данным спецслужбы, имеет российское и украинское гражданства, объявлен в розыск. Кроме того, задержаны два пособника ДРГ — они россияне.

Федеральная служба безопасности Российской Федерации предотвратила террористическую атаку на объекты ядерной энергетики, планировавшуюся спецслужбами Украины, — сообщили в ведомстве.

В ФСБ уточнили, что диверсантам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП под Санкт-Петербургом и заложить СВУ под семь опор ЛЭП Калининской АЭС.

Фигурантами дела стали граждане Украины — 45-летний Александр Майструк (псевдоним Механик), и 49-летний Эдуард Усатенко (псевдоним Макс). В розыск объявлен гражданин Украины и России 60-летний Юрий Кищак (псевдоним ЮБК), который сейчас находится в Бельгии.

По данным ФСБ, мужчин завербовали в сентябре 2022 года сотрудники СВРУ, после чего они прошли спецподготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях Украины. Затем диверсанты незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области, куда прибыли с территории Украины транзитом через Польшу и Белоруссию. Подельники-россияне обеспечили их средствами связи и автотранспортом с поддельными регистрационными номерами.

Ранее в ФСБ сообщили, что в России пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп с начала спецоперации в 2022 году. В ведомстве уточнили, что всего с начала СВО были задержаны 20 человек и возбуждены 13 уголовных дел.