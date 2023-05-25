Песков назвал виновных в терактах против России Песков: предотвращенные теракты на АЭС говорят о враждебных действиях Киева

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области

Сообщения о предотвращенных терактах на объектах энергетики России говорят о том, что враждебные действия Киева против РФ продолжаются, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Так он прокомментировал задержание ФСБ накануне 9 мая украинской ДРГ, готовившей атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС.

Это вопросы к специальным службам, к ФСБ. Эта информация стала общеизвестна. Продолжаются враждебные действия киевского режима против нашей страны, продолжается специальная военная операция, — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, кто ответственен за проникновение диверсантов, местные власти и силовые службы, представитель Кремля заявил, что это «ответственность террористов».

ФСБ задержала украинскую ДРГ, готовившую террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС перед 9 Мая. Диверсионно-террористическая группа попыталась подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи атомных электростанций. Подозреваемыми по делу проходят двое украинцев, еще один мужчина, который, по данным спецслужбы, имеет российское и украинское гражданства, объявлен в розыск. Кроме того, задержаны два пособника ДРГ — они россияне.

До этого на территорию Грайворонского района Белгородской области зашла группа украинских диверсантов. Песков заявил, что целью захода украинских диверсантов на территорию Белгородской области является отвлечение внимания от потери ВСУ Артемовска.