Робот-ассистент поможет хирургам оперировать людей Робота-ассистента хирурга разработали в Крыму

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

В Крыму разработали робота-ассистента хирурга, который может заменить третьего члена операционной бригады, рассказал один из авторов проекта, доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования Физико-технического института КФУ Юрий Сосновский. Он уточнил, что управлять роботом можно при помощи голоса, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу КФУ им.В.И.Вернадского.

По желанию медиков, на текущем этапе он управляется специальной педалью, — объяснил Сосновский.

Разработчик отметил, что задача разработки была поставлена врачами. Робот включается при помощи пульта и, перед началом работы, проводит диагностику подключенных устройств, педалей, а также проверяет состояние аккумулятора. Ассистент крепится к рельсам хирургического стола и может заменить человека, которому приходится несколько часов подряд держать в руках инструмент.

В планах у разработчиков улучшить характеристики робота, в том числе настроить систему распознавания голосовых команд и добавить элемент, который будет удерживать эндоскопическую камеру. Тестирование нового устройства пройдет в Клиническом медицинском многопрофильном центре Святителя Луки КФУ им. В. И. Вернадского.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов ранее призвал как можно скорее найти решение того, как перепрограммировать станки и набрать IT-специалистов на это направление. Он пояснил, что западные компании отказываются обслуживать производственное оборудование в России, и из-за этого специальные датчики, предназначенные для удаленного контроля, будут извлекать из станков.