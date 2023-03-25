Западные станки в России «перестанут быть умными» Депутат Госдумы Гаврилов призвал направить IT-специалистов для перепрограммирования западных станков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Западные компании отказываются обслуживать производственное оборудование в России, и из-за этого специальные датчики, предназначенные для удаленного контроля, будут извлекать из станков, в результате чего станки «перестанут быть умными», заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он призвал как можно скорее найти решение того, как перепрограммировать станки направить IT-специалистов на это направление, а не только в сферу программного совершенствования маркетплейсов.

Специальные датчики, предназначенные для удаленного контроля, просто будут извлекать из станков, и станки «перестанут быть умными». Поэтому уже сейчас надо решать вопрос, как перепрограммировать станки, — сказал он.

Гаврилов подчеркнул, что Минпромторг поддержит наращивание производственных возможностей российских производителей оборудования и техники, а также переориентацию потребительского спроса на наш внутренний рынок и на Азиатский регион.

Создатели проектов по производству спецтехники и компонентов к ней могут рассчитывать на льготные кредиты Фонда развития промышленности, а Минпромторг компенсирует затраты предприятий на научные исследования и разработки при реализации инвестпроектов по выпуску машин и оборудования, — резюмировал он.

Ранее журналисты писали, что российские операторы самолетов Superjet столкнулись с дефицитом свечей зажигания из-за санкций стран Запада. До этого запчасти поставлялись из Соединенных Штатов Америки. Первый заместитель гендиректора «ИрАэро» Владимир Панфилов написал письмо в Минпромторг, в котором заявил, что нехватка свечей может привести к полной остановке полетов всего парка Superjet.