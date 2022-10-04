РИА Новости: референдумы в ДНР прикрывали новейшей РЛС

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Союзные силы в дни референдума о вхождении ДНР в состав России использовали новейшие РЛС контрбатарейной борьбы. Они применялись в связке с тяжелыми гаубицами «Малка», чтобы поражать артиллерию Украины в районе Донецка, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

С целью минимизации обстрелов Донецка артиллерией украинских войск в дни проведения референдума силам ДНР были приданы новые российские станции артиллерийской разведки, которые практически с первого выстрела со стороны украинских батарей вскрывали их позиции, — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что новейшие станции, названия которых называть не стал, в короткие сроки снабжали гаубицы координатами позиций артиллерии Украины. Это позволяло успешно их поражать. В частности, были уничтожены американские гаубицы M777.

Ранее стало известно, что американские противорадиолокационные ракеты HARM показали нулевую боевую эффективность на Украине, так как большая их часть была сбита в воздухе. Значительная часть этого оружия была подавлена и отведена в сторону средствами радиоэлектронной защиты систем ПВО. Отдельные ракеты ушли мимо цели с сильным промахом.