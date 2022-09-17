Американские ракеты HARM показали нулевую боевую эффективность на Украине

Фото: Carsten Rehder / dpa / Global Look Press

Американские противорадиолокационные ракеты HARM показали нулевую боевую эффективность на Украине, так как большая их часть была сбита в воздухе, пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Отмечается, что значительная часть этого оружия была подавлена и отведена в сторону средствами радиоэлектронной защиты систем ПВО. Источник также рассказал агентству, что отдельные ракеты ушли мимо цели с сильным промахом.

Данные ракеты показали фактически нулевую эффективность в рамках боевых действий на Украине — большая часть их была сбита российскими зенитными ракетными комплексами, — сказано в публикации.

В материале сообщается, что ни одна РЛС, ни один радар подсвета и наведения, которые работали в районе проведения специальной военной операции, не был поражен ракетами HARM.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что власти обсуждают с руководством США поставку дальнобойных ракет. Дипломат при этом не исключил, что Вашингтон примет решение в пользу Киева. По его словам, на это указывает то, что переговоры по этому вопросу продолжаются несмотря на то, что США неоднократно заявляли о недопустимости поставок подобного оружия. Украинское руководство неоднократно обращалось к странам Запада с требованием предоставить боеприпасы большого радиуса действия.