Украина потребовала у США дальнобойные ракеты Глава МИД Украины Кулеба: США могут поставить Киеву дальнобойные ракеты

Фото: U.S. Marines / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что власти обсуждают с руководством США поставку дальнобойных ракет. Дипломат при этом не исключил, что Вашингтон примет решение в пользу Киева. По его словам, на это указывает то, что переговоры по этому вопросу продолжаются несмотря на то, что США неоднократно заявляли о недопустимости поставок подобного оружия, сообщает телеканал CBS.

Да, ракеты нам нужны. И у наших генералов отличная линия связи с американскими генералами. Они обсуждают этот вопрос. Я не исключаю варианта, при котором США примут положительное решение, — рассказал Кулеба.

Украинское руководство неоднократно обращалось к странам Запада с требованием предоставить боеприпасы большого радиуса действия.

Постпред Украины при Совете Европы Борис Тарасюк ранее заявил, что ряд иностранных государств не решается полноценно поддержать Киев, так как сомневается в его способности выстоять против России. Дипломат отметил, что отдельные партнеры не желают активно включаться в конфликт.

Тарасюк назвал цинизмом такую позицию со стороны нескольких западных стран. Он при этом похвалил Вашингтон за постоянную поддержку Киева в ходе конфликта. Тарасюк добавил, что Украина нуждается в более совершенном оружии.