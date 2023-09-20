Разведчик рассказал о позициях ивановских десантников у Клещеевки Разведчик ВС РФ: российские бойцы закрепились на северной окраине Клещеевки в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подразделения ивановских десантников сумели закрепиться на северной окраине Клещеевки в ДНР, они взяли под контроль подступы к железной дороге, об этом РИА Новости рассказал начальник разведки дивизии с позывным Феникс. По словам мужчины, населенный пункт представляет собой «серую зону» и ВСУ туда «не желают соваться».

Клещеевка была снесена с лица земли уже давно, там реально негде закрепляться, поэтому наши войска отодвинулись на рубеж железной дороги и зашли за нее. Там закрепились, — сказал Феникс.

Он уточнил, что в южной части села у украинской армии «побольше личного состава», а в северной ВСУ лишь выставили наблюдательные пункты. В связи с этим утверждать, что Клещеевка в целом находится под украинским контролем, нельзя, подчеркнул разведчик.

Мужчина добавил, что обстановка в селе «контролируемая, но тяжелая», постоянно ведутся обстрелы кассетными боеприпасами. Кроме того, само географическое положение села, находящегося в низине, не позволяет качественно удерживать этот населенный пункт.

По оценке разведчика, в Клещеевке в настоящее время находятся порядка 60–80 военнослужащих ВСУ. Большинство располагается в южной части, а рядом с российскими десантниками постоянно дислоцировано не более десяти человек — они размещаются в двух наблюдательных пунктах.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что населенные пункты Клещеевка и Андреевка сейчас находятся в серой зоне. По его словам, ВСУ пытаются закрепиться там, но им не удается этого сделать. Он также добавил, что Андреевка практически полностью уничтожена.