Раскрыты возможные мотивы расправы над семьей в Волновахе Lenta.ru: причиной убийства в Волновахе мог стать конфликт на почве алкоголя

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Эдуард и Татьяна Капканец с внучкой

Причиной убийства семьи из девяти человек в Волновахе мог стать конфликт на почве алкоголя, сообщил источник Lenta.ru в правоохранительных органах. Следователи пока не подтвердили эту версию.

Как сообщил собеседник Lenta.ru, убитый мужчина торговал спиртным и из-за этого у него случился конфликт с военными. При этом газета «Коммерсантъ» со ссылкой на местных жителей писала, что глава семейства сделал контрактникам замечание, когда они в нетрезвом виде пришли в районный магазин за водкой. В местных соцсетях также писали, что спор мог возникнуть из-за оплаты товара.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил о задержании двух военнослужащих с Дальнего Востока, подозреваемых в убийстве семьи в Волновахе. По предварительным данным, мотивом послужил конфликт на бытовой почве.

Предположительно, семью из девяти человек убили в ночь на 28 октября. Среди погибших оказались 53-летний глава семейства и его 48-летняя супруга, а также их сын с женой, ее брат и двое детей в возрасте четырех и восьми лет. Их тела с огнестрельными ранениями обнаружили в разных комнатах частного дома, некоторые погибшие лежали на кроватях. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних.