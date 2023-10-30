Задержаны подозреваемые в убийстве девяти человек в Волновахе СКР: задержаны двое военных по делу об убийстве девяти жителей Волновахи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ДНР задержали двоих подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе, ими оказались военнослужащие с Дальнего Востока, сообщает Следственный комитет России. По предварительным данным, мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве.

В результате совместной работы сотрудников Следственного управления во взаимодействии с оперативными подразделениями регионального УМВД России удалось установить личности двух мужчин, причастных к совершению этого преступления. Они являются российскими военнослужащими с Дальнего Востока, проходящими военную службу по контракту, — сказано в сообщении.

Предположительно, убийство произошло в ночь на 28 октября. Погибшие были членам одной семьи, среди них — 53-летний хозяин с 48-летней женой, их сын с супругой, ее брат и двое детей — четырех и восьми лет. Все убитые находились в разных комнатах, некоторые лежали на кроватях.

Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту убийства девяти жителей города Волноваха в ДНР. Тела семерых взрослых и двоих детей с огнестрельными ранениями нашли в помещении частного дома. В ведомстве уточнили, что открыто уголовное дело по факту убийства двух и более лиц, в том числе малолетних.