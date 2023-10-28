СК возбудил дело по факту убийства девяти жителей Волновахи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства девяти жителей города Волноваха в ДНР, сообщила пресс-служба ведомства. По данным СК, тела людей с огнестрельными ранениями нашли в помещении частного дома.

Устанавливаются обстоятельства убийства девяти жителей города Волновахи, в том числе двоих детей, тела которых обнаружены в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями, — отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что открыто уголовное дело по факту убийства двух и более лиц, в том числе малолетних. Следователи совместно с оперативными службами проводят необходимые следственные и процессуальные действия, устанавливая лиц, которые могут быть причастными к совершению преступления.

Ранее в Москве 34-летний мужчина убил своего отца. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Инцидент произошел на северо-востоке столицы в квартире на Ярославском шоссе. Злоумышленник жестоко избил отца, множество раз ударив его руками и ногами по голове и телу, пока пожилой мужчина лежал на полу. Затем подозреваемый начал душить пострадавшего. Отец задержанного скончался от причиненных ему телесных повреждений.