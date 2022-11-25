Раскрыты подробности убийства трех человек в Крымске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина в Крымске (Краснодарский край), открывший накануне огонь возле местного ТЦ «Славянский», также стрелял в офисе своего зятя. Компания последнего занимается бухгалтерским учетом. Действия мужчины с оружием привели к смерти двух человек, передает РЕН ТВ.

Отмечается, что третьей жертвой стал охранник ТЦ. Он встал на пути мужчины, который с карабином преследовал свою бывшую супругу. Кроме того, от выстрелов пострадал случайный прохожий, который сейчас находится в реанимации.

Выяснилось, что мужчина стрелял и по окнам квартиры, где живут его жена и сын. Другие жители дома заметили это и позвонили в полицию, — говорит РЕН ТВ.

Телеканал сообщает, что в общей сложности житель Крымска выстрелил примерно 40 раз.

Как стало известно ранее, мужчину зовут Владимир, ему было 66 лет. По данным источника, мужчина проиграл имущественный спор, фигурантом которого была его экс-супруга. Утверждается, что после вынесения вердикта он начал преследовать бывшую жену и угрожать ей.

По имеющимся данным, после описанных событий мужчина свел счеты с жизнью.