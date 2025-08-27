День знаний — 2025
27 августа 2025 в 19:42

Раскрыто состояние девочки, на которую опрокинулся батут

Пострадавшая при опрокидывании батута в Уфе девочка находится в реанимации

Автомобиль скорой помощи Автомобиль скорой помощи Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Пятилетняя девочка, на которую из-за сильного ветра опрокинулся батут, находится в тяжелом состоянии, рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. В своем Telegram-канале он отметил, что ребенка поместили в реанимацию.

Ее доставили в городскую больницу № 17. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии, — написал Рахматуллин.

Также, по его словам, батут задел трехлетнюю девочку. У нее несколько царапин, ей оказали помощь на месте, заключил министр.

Известно, что происшествие случилось на аттракционе в районе Затон. Изначально сообщалось, что пострадали четыре ребенка. Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На месте происшествия работают следователи. Также проверку поводит прокуратура.

Тем временем раскрыта личность владельца зиплайна в Самарской области, на котором погибли двое туристов. Им оказался ранее судимый Михаил Холбутаев, уже фигурировавший в ЧП с тяжелыми последствиями для участников его аттракционов.

дети
Уфа
пострадавшие
батуты
