Раскрыто состояние девочки, на которую опрокинулся батут Пострадавшая при опрокидывании батута в Уфе девочка находится в реанимации

Пятилетняя девочка, на которую из-за сильного ветра опрокинулся батут, находится в тяжелом состоянии, рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. В своем Telegram-канале он отметил, что ребенка поместили в реанимацию.

Ее доставили в городскую больницу № 17. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии, — написал Рахматуллин.

Также, по его словам, батут задел трехлетнюю девочку. У нее несколько царапин, ей оказали помощь на месте, заключил министр.

Известно, что происшествие случилось на аттракционе в районе Затон. Изначально сообщалось, что пострадали четыре ребенка. Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На месте происшествия работают следователи. Также проверку поводит прокуратура.

