27 августа 2025 в 17:30

Четыре ребенка пострадали в Уфе из-за перевернутого батута

Четыре ребенка пострадали в Уфе после опрокидывания батута во время урагана

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Уфе из-за урагана перевернулся батут с детьми, сообщил Telegram-канал Mash Batash. В результате инцидента пострадали четыре ребенка, двоих госпитализировали.

Инцидент произошел на аттракционе в районе Затон. В один момент поднялся сильный ветер, который начал сносить некоторые объекты.

Ранее салехардская больница сдвинулась со свай вместе с медицинским персоналом. Деревянное здание на улице Свердлова было построено в 1976 году. По информации журналистов, в результате инцидента медперсонал не пострадал. На момент происшествия в здании находилось около 10–12 человек, они успели покинуть помещение. Пациентов внутри не было, однако они должны были прийти в учреждение на медосмотр.

До этого в Самаре ураганный ветер повалил дерево на палатку с отдыхающими в Красноглинском районе. По словам председателя правительства области Михаила Смирнова, два находившихся внутри человека погибли. Он также отметил, что на Волге в результате опрокидывания маломерного судна погибла женщина. При этом в Похвистневском районе в реке Большой Кинель утонули двое молодых ребят.

Россия
Уфа
дети
батуты
инциденты
