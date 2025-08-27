В Уфе возбудили уголовное дело после опрокидывания батута на детей

В Уфе возбуждено уголовное дело после опрокидывания батута на детей, сообщила пресс-служба управления СК РФ по Башкирии в своем Telegram-канале. На месте происшествия работают следователи. Прокуратура региона начала проверку. В СК уточнили, что во время сильного ветра на аттракционе было двое детей, одного из них доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash Batash сообщил, что с Уфе из-за урагана перевернулся батут с детьми. По его данным, в результате инцидента пострадали четыре ребенка, двоих госпитализировали. Инцидент произошел на аттракционе в районе Затон.

До этого в Самаре ураганный ветер повалил дерево на палатку с отдыхающими в Красноглинском районе. По словам председателя правительства области Михаила Смирнова, два находившихся внутри человека погибли. Он также отметил, что на Волге в результате опрокидывания маломерного судна погибла женщина.