Раскрыто, какая часть Кременских лесов остается под контролем ВСУ Марочко: под контролем ВСУ остается менее 15% Кременских лесов в ЛНР

Российские вооруженные силы значительно продвинулись в районе Кременских лесов на территории Луганской Народной Республики, заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По его данным, под контролем украинской армии остается менее 15% лесного массива.

Остальная часть территории, как уточнил эксперт, уже перешла под контроль российских военнослужащих. Помимо зон, находящихся под контролем сторон конфликта, в районе Кременских лесов сохраняются обширные «серые зоны».

Касаемо Кременских лесов, то можно говорить, что большая их часть — уже за российскими военнослужащими. Под контролем украинских боевиков находится менее 15% Кременских лесов, есть еще обширные серые зоны, — указал Марочко.

За последнюю неделю российские подразделения продвинулись севернее населенного пункта Григоровка вдоль реки Северский Донец, где в настоящее время проводятся зачистки местности. Также отмечено продвижение в южном направлении — от Червоной Дибровы в сторону Серебрянки на территории Донецкой Народной Республики.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что город Купянск в Харьковской области может полностью перейти под юрисдикцию России при создании буферной зоны. По его словам, российской армии необходимо подойти к окрестностям Харькова — подвижки могут произойти в ближайшие недели.