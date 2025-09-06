Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 06:56

Раскрыто, какая часть Кременских лесов остается под контролем ВСУ

Марочко: под контролем ВСУ остается менее 15% Кременских лесов в ЛНР

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Российские вооруженные силы значительно продвинулись в районе Кременских лесов на территории Луганской Народной Республики, заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По его данным, под контролем украинской армии остается менее 15% лесного массива.

Остальная часть территории, как уточнил эксперт, уже перешла под контроль российских военнослужащих. Помимо зон, находящихся под контролем сторон конфликта, в районе Кременских лесов сохраняются обширные «серые зоны».

Касаемо Кременских лесов, то можно говорить, что большая их часть — уже за российскими военнослужащими. Под контролем украинских боевиков находится менее 15% Кременских лесов, есть еще обширные серые зоны, — указал Марочко.

За последнюю неделю российские подразделения продвинулись севернее населенного пункта Григоровка вдоль реки Северский Донец, где в настоящее время проводятся зачистки местности. Также отмечено продвижение в южном направлении — от Червоной Дибровы в сторону Серебрянки на территории Донецкой Народной Республики.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что город Купянск в Харьковской области может полностью перейти под юрисдикцию России при создании буферной зоны. По его словам, российской армии необходимо подойти к окрестностям Харькова — подвижки могут произойти в ближайшие недели.

Андрей Марочко
ВС РФ
продвижение
леса
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Роты смерти» ВСУ, гибель мирных граждан: новости СВО на утро 6 сентября
В Кремле раскрыли ключевое условие России по «Силе Сибири — 2»
Приставы начали арест имущества владельцев «Яшкино» и «Кириешек»
В США указали, что стратегия Пентагона претерпела изменения
Песков рассказал о важном периоде в международных отношениях
«Слабое кино»: Михалков резко высказался об «Аноре»
Поразили 36 бригад противника: успехи ВС РФ у утру 6 сентября
«Узурпатор»: Кобяков объяснил, почему вести диалог с Зеленским невозможно
ВСУ за прошедшие сутки потеряли 1,4 тыс. солдат в зоне СВО
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 сентября: инфографика
ВСУ выпустили по России более 30 беспилотников за ночь
Трампа уличили в намерении ударить по Венесуэле для ослабления Мадуро
Названы три идеальных региона для новогоднего отдыха в России
Помощь иммунитету: луково-облепиховый конфитюр «Янтарный эликсир»
Мошенники научились красть данные россиян через фейковые «Госуслуги»
Готовим ленивый яблочный штрудель — потрясающий пирог за 15 минут
Лучшие из лучших: квашеные помидоры на зиму с чесноком по-грузински
Одним бабье лето, другим морозы со снегом: погода в РФ с 8 по 14 сентября
Раскрыто, какая часть Кременских лесов остается под контролем ВСУ
На ВЭФ раскрыли договоренность Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.