11 октября 2025 в 11:08

Раскрыта личность поджигательницы домов в Ленобласти

Поджигательницей домов в Лужском районе оказалась владелица строительной фирмы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Женщина, устроившая серию поджогов домов в садоводстве «Мшинская» Лужского района, ранее владела строительной фирмой, сообщил руководитель поисково-спасательного отряда «Пойдем найдем» Руслан. По его данным, поджигательница действовала на протяжении двух с половиной лет и призналась в 11 случаях умышленного поджога, передает «78.ru».

Эта женщина раньше работала на Мшинской, у нее была своя строительная компания: строили дачи, ремонты делали в домах. В какой-то момент у нее закралась обида на тех, кто плохо заплатил или с кем поругалась. Сначала она начинала сжигать эти дома, а потом пиромания вошла у нее в привычку, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о поджоге отделения банка в Колтушах Ленинградской области, совершенном пенсионером из мести. Мужчина предпринял попытку перевода денежных средств родным через банкомат, которая завершилась неудачей.

Кроме того, в Ленинградской области мужчина совершил поджог в доме в Сланцах, облив соседей растворителем. По данным источника, он заранее купил канистру жидкости, после чего ворвался в соседнюю квартиру.

Ленинградская область
поджоги
дома
пожары
