Пятилетнюю девочку госпитализировали после падения с восьмого этажа В Ленинградской области пятилетняя девочка выпала из окна восьмого этажа

В Тихвине Ленинградской области пятилетняя девочка выпала из окна восьмого этажа многоэтажного дома, пишет «МК в Ленобласти» со ссылкой на правоохранителей. Девочку экстренно госпитализировали в Тихвинскую центральную районную больницу.

У пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму и множественные повреждения. Девочка находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

По словам ее матери, утром она оставила спящую дочь с сожителем. Мужчина прилег отдохнуть в момент, когда ребенок выпал через незащищенное окно. Семья девочки считается благополучной и не была на учете в органах по делам несовершеннолетних.

Ранее в Выборге госпитализировали годовалую девочку. Как стало известно, малышка по недосмотру родителей выпала из окна на третьем этаже, она находится в реанимации.