Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 11:26

В Подмосковье маленький ребенок выпал из окна и чудом выжил

В Люберцах ребенок выпал из окна и выжил, упав в корзину от кондиционера

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Люберцах маленький ребенок выпал из окна и выжил, упав в корзину от кондиционера, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Малыша вытащил один из жильцов дома.

Как отметил канал, ребенок вытолкнул москитную сетку и случайно упал. Один из соседей прошел через соседние окна и занес малыша в квартиру.

Ранее в Милане 70-летний мужчина выпал с балкона четвертого этажа и упал на 83-летнюю Франческу Манно. Женщина погибла на месте, виновник происшествия сломал ноги, но выжил. Мужчину доставили в отделение неотложной помощи больницы Нигуарда в критическом, но не угрожающем жизни состоянии.

До этого в Екатеринбурге ребенок упал с восьмого этажа. Пятилетний мальчик приземлился на машину, что, вероятно, спасло ему жизнь. Отмечается, что ребенка воспитывает отец-одиночка. Он отвлекся на стирку и не заметил, как мальчик забрался на подоконник.

Четырехлетний мальчик ранее выпал из окна квартиры на четвертом этаже дома в Свердловском районе Красноярска. Мать ребенка в момент происшествия находилась дома. Она открыла окно, чтобы проветрить помещение.

Россия
Подмосковье
дети
падения
окна
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле дали Евросоюзу важный совет на фоне истерии из-за «русских дронов»
ВС России нанесли массированные удары по используемой ВСУ инфраструктуре
В Новосибирской области нашли тело пропавшей девушки
В России дали оценку учениям НАТО у границ страны
Ушел из жизни 22-летний футболист «Хэштег Юнайтед»
Хозяйка рассказала о мужчине, избившем ее собаку-инвалида в Подмосковье
В МИД раскрыли, на что идет ЕС ради повышения градуса военного психоза
Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 6 октября, что с евро и юанем
Многодетный россиянин умер после череды отказов «скорой» и больниц
В МИД России обвинили Европу в эскалации конфликта на Украине
Специалисты Музея транспорта Москвы восстановили грузовой трамвай-раритет
В России начали применять модернизированные «Кинжалы»
В горах нашли пропавшую женщину в одном нижнем белье
Российские военные освободили населенный пункт в Харьковской области
Школьнику выстрелили в лицо из сигнального устройства на фудкорте ТЦ
Стало известно, есть ли россияне среди пострадавших от тайфуна в Китае
В стране ЕС проходят масштабные учения НАТО с 3 тыс. военных
В Германии заявили об угрозе деиндустриализации из-за цен на газ
В ФАС раскрыли, где больше всего подорожает электричество
Сирены тревоги напугали жителей крупного немецкого города
Дальше
Самое популярное
Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.