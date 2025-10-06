В Подмосковье маленький ребенок выпал из окна и чудом выжил

В Люберцах маленький ребенок выпал из окна и выжил, упав в корзину от кондиционера, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Малыша вытащил один из жильцов дома.

Как отметил канал, ребенок вытолкнул москитную сетку и случайно упал. Один из соседей прошел через соседние окна и занес малыша в квартиру.

Ранее в Милане 70-летний мужчина выпал с балкона четвертого этажа и упал на 83-летнюю Франческу Манно. Женщина погибла на месте, виновник происшествия сломал ноги, но выжил. Мужчину доставили в отделение неотложной помощи больницы Нигуарда в критическом, но не угрожающем жизни состоянии.

До этого в Екатеринбурге ребенок упал с восьмого этажа. Пятилетний мальчик приземлился на машину, что, вероятно, спасло ему жизнь. Отмечается, что ребенка воспитывает отец-одиночка. Он отвлекся на стирку и не заметил, как мальчик забрался на подоконник.

Четырехлетний мальчик ранее выпал из окна квартиры на четвертом этаже дома в Свердловском районе Красноярска. Мать ребенка в момент происшествия находилась дома. Она открыла окно, чтобы проветрить помещение.