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23 июля 2025 в 10:37

В российском регионе годовалая девочка выпала из окна

В Выборге госпитализирована выпавшая из окна годовалая девочка

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Выборге госпитализирована годовалая девочка. Как стало известно Neva.Today, малышка по недосмотру родителей выпала из окна на третьем этаже, она находится в реанимации.

Девочка поступила в больницу с травмами головы и переломами. Сотрудники правоохранительных органов установили, что пострадавшая девочка получила травмы при падении из окна третьего этажа. Ребенок растет в полной и благополучной семье, которая не состоит на учете в ОДН.

Ранее сообщалось, что четырехлетняя девочка погибла во время речной прогулки в Выборгском районе Ленинградской области. Моторная резиновая лодка, в которой находился ребенок, попала на волну и перевернулась.

До этого в Москве шестилетняя девочка выпала из окна квартиры на девятом этаже. Ребенка экстренно госпитализировали.

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