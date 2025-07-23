В российском регионе годовалая девочка выпала из окна В Выборге госпитализирована выпавшая из окна годовалая девочка

В Выборге госпитализирована годовалая девочка. Как стало известно Neva.Today, малышка по недосмотру родителей выпала из окна на третьем этаже, она находится в реанимации.

Девочка поступила в больницу с травмами головы и переломами. Сотрудники правоохранительных органов установили, что пострадавшая девочка получила травмы при падении из окна третьего этажа. Ребенок растет в полной и благополучной семье, которая не состоит на учете в ОДН.

Ранее сообщалось, что четырехлетняя девочка погибла во время речной прогулки в Выборгском районе Ленинградской области. Моторная резиновая лодка, в которой находился ребенок, попала на волну и перевернулась.

До этого в Москве шестилетняя девочка выпала из окна квартиры на девятом этаже. Ребенка экстренно госпитализировали.