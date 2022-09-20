Пятилетний мальчик отравился мухоморами в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области пятилетний мальчик отравился мухоморами, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ребенка доставили в детскую городскую клиническую больницу № 5 имени Н. Ф. Филатова с острым отравлением.

Инцидент произошел в садово-огородническом некоммерческом товариществе «Красногорское» в Ломоносовском районе. Обстоятельства отравления ядовитыми грибами выясняются. В настоящее время ребенок находится в больнице с острым отравлением.

Миколог Владимир Гмошинский ранее рассказал, что лечение мухоморами недавно «пошло в народ», их разновидности используют в борьбе с онкологией, болезнями костей и суставов, а также от спазмов головного мозга, однако это не только неэффективно, но и опасно для здоровья. По его словам, употребление токсичного гриба в небольших количествах не приведет к острому отравлению, но серьезно повредит печень и почки.

Гмошинский настоятельно порекомендовал не заниматься «микродозингом», несмотря на всевозможную рекламу со стороны не всегда добросовестных продавцов подобных «лекарств». Более того, употребление индустриально произведенных фунгопрепаратов ни в коем случае не должно замещать применение лекарственных средств, которые выписал врач, подытожил эксперт.