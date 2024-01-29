Пятиэтажка вспыхнула в Холмске Сотрудники МЧС потушили пожар в пятиэтажном доме в Холмске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пятиэтажный жилой дом загорелся в городе Холмске на Сахалине, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сначала из подвала повалил густой дым, затем огонь охватил площадь в 30 квадратных метров. Никто не пострадал.

Первая команда огнеборцев была на месте уже через пять минут после того, как сигнал поступил диспетчеру Холмского пожарно-спасательного гарнизона. Тушением занимались 10 сотрудников МЧС, были задействованы две единицы техники. Огнеборцы спасли одного и эвакуировали еще семь человек.

Тем временем в Москве спасатели полностью ликвидировали пожар в Театре сатиры. Пламя распространилось на площади 250 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Изначально в СМИ распространилась информация, что причиной задымления в театре могли стать ремонтные работы, но в МЧС опровергли эту информацию.

Ранее, 27 января, на Пискаревском рынке в Санкт-Петербурге случился пожар на овощебазе. Хотя среди присутствующих никто не пострадал, в одном из задымленных помещений была обнаружена кошка по имени Маруся. Животное успело надышаться угарным газом, но ему уже оказали первую помощь. По примерным оценкам, Марусе около 12 лет.