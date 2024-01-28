Пожар в Театре сатиры потушен Спасатели ликвидировали пожар в Театре сатиры в Москве

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Оперативные службы около Московского академического театра сатиры на Триумфальной площади, где произошло возгорание

Пожар в московском Театре сатиры полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. Перед этим спасатели локализовали пламя на площади 250 квадратных метров. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Возгорание в Театре сатиры ликвидировано, — говорится в сообщении.

Утром 28 января МЧС сообщило о пожаре в Театре сатиры в Москве. По прибытии пожарно-спасательных подразделений из-под кровли здания на Триумфальной площади валил дым. Очевидцы публиковали фото с места происшествия.

Площадь возгорания достигла 350 квадратных метров. При этом тушение пожара осложнялось конструктивными особенностями здания театра, выход на кровлю был ограничен.

В СМИ распространилась информация, что причиной задымления в Театре сатиры, предварительно, могли стать ремонтные работы. Утверждалось, что в здании произошло именно задымление, а не открытое возгорание. До этого СМИ писали, что возгорание произошло в ходе замены покрытия купола театра.

Но в МЧС опровергли эту информацию. Как заявили NEWS.ru в пресс-службе ведомства, в здании проводятся работы по тушению, по завершении работ будет проведена пожарно-техническая экспертиза по выявлению причин. Обстановка на месте спокойная, добавили в министерстве.