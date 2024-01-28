Пожар в московском Театре сатиры полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. Перед этим спасатели локализовали пламя на площади 250 квадратных метров. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Возгорание в Театре сатиры ликвидировано, — говорится в сообщении.
Утром 28 января МЧС сообщило о пожаре в Театре сатиры в Москве. По прибытии пожарно-спасательных подразделений из-под кровли здания на Триумфальной площади валил дым. Очевидцы публиковали фото с места происшествия.
Площадь возгорания достигла 350 квадратных метров. При этом тушение пожара осложнялось конструктивными особенностями здания театра, выход на кровлю был ограничен.
В СМИ распространилась информация, что причиной задымления в Театре сатиры, предварительно, могли стать ремонтные работы. Утверждалось, что в здании произошло именно задымление, а не открытое возгорание. До этого СМИ писали, что возгорание произошло в ходе замены покрытия купола театра.
Но в МЧС опровергли эту информацию. Как заявили NEWS.ru в пресс-службе ведомства, в здании проводятся работы по тушению, по завершении работ будет проведена пожарно-техническая экспертиза по выявлению причин. Обстановка на месте спокойная, добавили в министерстве.