В МЧС назвали домыслами сообщения о причинах пожара в Театре сатиры

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Оперативные службы около Московского академического театра сатиры на Триумфальной площади

В МЧС опровергли информацию, что причиной задымления в Театре сатиры стали ремонтные работы. Как заявили в пресс-службе ведомства, в здании проводятся работы по тушению, по завершению работ будет проведена пожарно-техническая экспертиза по выявлению причин. Обстановка на месте спокойная, добавили в министерстве.

Проведения ремонтных работ в районе очага задымления не обнаружено... Все публикуемые сообщения о причинах возгорания являются домыслам и не могут быть достоверными, — уточнили в МЧС.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах писали, что причиной задымления в Театре сатиры, предварительно, могли стать ремонтные работы. Утверждалось, что в здании произошло именно задымление, а не открытое возгорание. До этого СМИ писали, что возгорание произошло в ходе замены покрытия купола театра. Предполагалось, что там могут находиться до 10 рабочих.

Утром 28 января МЧС сообщило о пожаре в Театре сатиры в Москве. По прибытии пожарно-спасательных подразделений из-под кровли здания на Триумфальной площади валил дым. Очевидцы публиковали фото с места происшествия.

Площадь пожара достигла 350 квадратных метров. При этом тушение пожара осложнялось конструктивными особенностями здания театра, выход на кровлю был ограничен.