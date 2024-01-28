Названа предварительная причина задымления в Театре сатиры Причиной задымления в Театре сатиры могли стать ремонтные работы

Фото: t.me/mchs_official

Причиной задымления в Театре сатиры, предварительно, могли стать ремонтные работы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. До этого представители театра утверждали, что в здании произошло именно задымление, а не открытое возгорание.

Предварительной версией пожара в Театре сатиры в центре Москвы может быть проведение ремонтных работ в здании, — сказал собеседник журналистов.

Ранее часть Большой Садовой улицы в центре Москвы перекрыли из-за пожара в Театре сатиры. По данным сервиса «Яндекс.Карты», проехать нельзя по части кольца от здания театра до поворота на 1-ю Брестскую улицу.

Утром 28 января МЧС сообщило о пожаре в Театре сатиры в Москве. По прибытии пожарно-спасательных подразделений из-под кровли здания на Триумфальной площади валил дым. Очевидцы публиковали фото с места происшествия.

Площадь пожара достигла 350 квадратных метров. При этом тушение пожара осложняется конструктивными особенностями здания театра, выход на кровлю ограничен. По информации Telegram-каналов, возгорание произошло в ходе замены покрытия купола театра. Согласно предварительным данным, там могут находиться до 10 рабочих.

Сотрудники экстренных служб эвакуировали из театра 50 человек. Как рассказал актер Олег Кассин, никто из сотрудников Театра сатиры не пострадал в результате пожара. По его словам, люди почувствовали запах гари и быстро покинули здание. В театре в момент возгорания проходила утренняя репетиция перед спектаклем, который теперь, как полагает актер, будет отменен.