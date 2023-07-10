Пятерых полицейских приговорили к условным срокам по делу об убийстве Суд вынес приговор пятерым полицейским по делу об убийстве студентки в Кемерово

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Пятерых сотрудников ГУ МВД в Кемерово приговорили на сроки от одного года до двух лет условно по делу об убийстве 23-летней студентки в январе 2020 года. Правоохранителей обвинили в халатности, сообщает корреспондент ТАСС из зала Заводского районного суда.

Фигурантами уголовного дела стали пять человек: двое полицейских, дежуривших в райотделе в ночь убийства, и три сотрудницы дежурной части ГУ МВД в Кемерово.

Как сообщала пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, по версии следствия, в январе 2020 года 41-летний начальник смены дежурной части и 40-летний старший оперативный дежурный дежурной части отдела полиции получили сигнал о том, что в одной из квартир многоэтажного дома в Ленинском районе Кемерово происходит драка, слышны крики женщины о помощи.

Полицейские зарегистрировали обращение, но не отправили на место произошедшего группу. В результате халатности в квартире была убита девушка. При этом со следствием обвиняемые не сотрудничали и не признали свою вину.

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