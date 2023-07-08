Стало известно, за что арестовали волгоградского депутата из КПРФ Baza: арестованный волгоградский депутат из КПРФ Анненко вымогал 400 тысяч рублей у юриста

Депутат городской думы Волгограда от КПРФ Андрей Анненко, которого накануне арестовали по обвинению в мошенничестве, мог вымогать вместе со своей помощницей деньги у местного юриста, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники. По информации канала, тот пришел на встречу с депутатом с сотрудниками правоохранительных органов, те зафиксировали передачу средств и задержали Анненко и его помощницу.

По данным Baza, волгоградский председатель комитета по экономике, промышленности и предпринимательству требовал от юриста 400 тысяч рублей, обещая спасти того от уголовного преследования. По словам Анненко, юристу грозило дело дело за мошенничество в отношении председателя местного СНТ, которого тот консультировал по вопросам водоснабжения садового товарищества. Мужчина понял, что его пытаются развести, и потому пришел на встречу с полицией.