Экс-глава госпредприятия отделался условным сроком за взятку автомобилями Экс-главу госпредприятия Ленобласти Молчанова приговорили к семи годам условно за взятку машинами

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Алексей Молчанов (справа)

Бывший директор Ленинградского областного государственного предприятия «Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление № 1» Алексей Молчанов осужден на семь лет и 10 месяцев условно за превышение полномочий и взятку автомобилями, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Приговор вынесен с учетом его сотрудничества со следствием и отсутствия претензий у потерпевших.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет 10 месяцев условно с испытательным сроком пять лет с запретом занимать определенные должности сроком на семь лет и со штрафом в 31 млн рублей, — говорится в сообщении.

Согласно материалам уголовного дела, Молчанов получил взятку автомобилями Mercedes-Benz E220D, Volkswagen Tiguan, Land Rover Range Rover Evoque от руководителя ООО «Контрактор». За это он предоставлял компании преимущественное положение при заключении различных договоров в нарушение требований законодательства о защите конкуренции и закупках.

Автомобилями пользовался как сам Молчанов, так и члены его семьи. Сумма взятки, рассчитанная экспертами, исходя из стоимости аренды машин, составила около 3,2 млн рублей.

Кроме того, Молчанов заключил договор на подбор персонала с ООО «1А», хотя у возглавляемого им предприятия есть собственная кадровая служба. Этими действиями он нанес ущерб ЛОГП «ПДРСУ № 1» на 686 тысяч рублей.

Свою вину Молчанов признал и в ходе следствия давал подробные показания. Наряду с этим он возместил ущерб в размере 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что экс-руководитель отдела государственных закупок Минобороны России Сергей Кушнарев приговорен к четырем годам условного заключения за мошенничество. В результате его действий ведомство потеряло свыше 300 млн рублей. Суд установил, что действия Кушнарева повлекли за собой убытки для Минобороны в связи с обслуживанием помещений по завышенным тарифам.