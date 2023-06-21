Начальнику из Минобороны дали условный срок за хищение 300 млн рублей «Коммерсант»: суд приговорил к условному сроку начальника из Минобороны за хищение 300 млн рублей

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Газета «Коммерсант» пишет, что бывший руководитель отдела государственных закупок и ценообразования Министерства обороны России Сергей Кушнарев приговорен к четырем годам условного заключения за мошенничество. По данным издания, в результате его действий ведомство потеряло свыше 300 миллионов рублей.

Басманный районный суд Москвы вынес вердикт, согласно которому Кушнарев был признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере. Суд установил, что действия Кушнарева повлекли за собой убытки для Минобороны в связи с обслуживанием помещений по завышенным тарифам. Как отмечается в статье, в результате этого сговора была похищена сумма в размере 323 миллионов 597 тысяч рублей.

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