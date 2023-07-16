Пять жителей Тувы пропали после похода в лес за орехами

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Спасатели ищут пятерых жителей Тувы, переставших выходить на связь 10 дней назад после поездки в лес за кедровыми орехами, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, тревогу забили их родственники.

В публикации уточняется, что пропавшими являются двое мужчин в возрасте 63 и 37 лет, 46-летняя и 65-летняя женщины, а также 16-летний подросток. Они выехали за село Шуурмак Тес-Хемского района Республики Тыва на автомобиле.

По словам источника, телефоны пропавших оказались вне зоны доступа сети. Спустя сутки их близкие сообщили об этом в правоохранительные органы.

Ранее в горах Республики Адыгея пропала 11-летняя девочка. Она не вернулась на турбазу Верхний Чуд после прогулки у озера Псенодах. Поисками ребенка занимались сотрудники МЧС Краснодарского края и Адыгеи.

По словам главы региона Мурата Кумпилова, школьницу удалось найти, она жива и здорова. Состояние ребенка удовлетворительное. Девочку благополучно передали родителям.

Ранее также стали известны подробности поисковой операции в Пермском крае. В регионе пропала группа из 22 человек. Спасатели обнаружили их в семи километрах от ближайшего населенного пункта. Отмечается, что половина группы состояла из детей.