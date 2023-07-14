Спасатели начали поиски 11-летней девочки, пропавшей в горах Адыгеи

Фото: ЮРПСО МЧС России

Спасатели начали поиски 11-летней девочки, пропавшей в горах Адыгеи. Школьница не вернулась на турбазу Верхний Чуд после прогулки у озера Псенодах. Ребенка ищут сотрудники МЧС Краснодарского края и Адыгеи. В ЮРПСО МЧС России рассказали KP.RU, что пока выяснить все обстоятельства произошедшего невозможно из-за отсутствия связи.

По предварительной информации, семья вечером 13 июля вышла прогуляться к озеру Псенодах. По возвращении на турбазу родители обнаружили, что ребенок не вернулся. На данный момент связи нет, поэтому выяснить точные обстоятельства случившегося невозможно, — отметили в ведомстве.

Причины, по которым девочка осталась одна, спасателям также неизвестно. Туристы рассказали сотрудникам МЧС, что последний раз ребенка видели около 17:00 в двух километрах от озера. Девочка направлялась в сторону турбазы. К поискам подключили вертолет Ми-8, группа спасателей работает на местности в районе Фишт-Оштеновского массива. Работа осложнена отсутствием связи.

В районе реки Малый Урил в Амурской области ранее пропал 10-летний ребенок. Мать пропавшего в глухой тайге мальчика рассказала, что узнала о случившемся только вечером от полиции. По ее словам, отец ребенка не звонил ей и не выходил на связь. Добровольный поисково-спасательный отряд «Амур» 28 июня сообщил, что мальчик был найден живым. Его обнаружили спасатели, прочесывавшие лес на вездеходе.