Нашлась 11-летняя девочка, пропавшая в горах Адыгеи Глава Адыгеи сообщил, что пропавшая в горах 11-летняя девочка найдена живой

Фото: t.me/muratkumpilov

Спасатели нашли 11-летнюю девочку, которая ранее пропала в горах Адыгеи, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов. По его словам, школьница жива и здорова, она была передана родителям. Он поблагодарил спасателей и всех задействованных в поисковой операции за проделанную работу.

Пропавшая девочка найдена! Жива, здорова, состояние — удовлетворительное. Уже передана родителям. Рад, что история завершилась благополучно, — написал Кумпилов.

Он призвал туристов соблюдать правила безопасности при нахождении в горах.

Как стало известно ранее, школьница не вернулась на турбазу Верхний Чуд после прогулки у озера Псенодах. Причины, по которым девочка осталась одна, спасателям также неизвестны. К ее поискам подключали вертолет Ми-8.

В районе реки Малый Урил в Амурской области ранее пропал 10-летний ребенок. Мать пропавшего в глухой тайге мальчика рассказала, что узнала о случившемся только вечером от полиции. По ее словам, отец ребенка не звонил ей и не выходил на связь. Добровольный поисково-спасательный отряд «Амур» 28 июня сообщил, что мальчик был найден живым. Его обнаружили спасатели, прочесывавшие лес на вездеходе.