Пропавший в глухой тайге в Амурской области мальчик найден живым

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Пропавший в тайге в Амурской области десятилетний мальчик найден живым, сообщает добровольный поисково-спасательный отряд «Амур» в своем Telegram-канале. Его обнаружили спасатели, прочесывавшие лес на вездеходе. Сейчас ребенка везут в больницу.

Найден. Жив, — написано на ранее размещенном в соцсетях объявлении о поисках мальчика.

Руководитель ПСО «Амур» Татьяна Шалашова сообщила Amur.life, что об успешной поисково-спасательной операции ей сообщил пилот частного самолета, который был задействован в поиске. Иных подробностей она не раскрыла.

Ранее стало известно, что в глухой тайге в районе реки Малый Урил в Амурской области пропал десятилетний ребенок. Он отправился в лес вместе с отцом и дядей из поселка Архара на рыбалку. В какой-то момент мальчик отошел от родственников и исчез.

Мать мальчика рассказала, что узнала о случившемся только вечером от полиции. По ее словам, отец ребенка не звонил ей и не выходил на связь.

26 июня спасатели нашли тело 12-летней девочки, пропавшей на реке Арсеньевка в Приморье. Тела двух других детей были обнаружены 25 июня. Изначально на берегу реки находились четыре ребенка. Один из них начал тонуть, а остальные попытались его спасти, но их унесло течением. Один из несовершеннолетних смог зацепиться за корягу, вышел на берег и позвонил родителям, чтобы сообщить о произошедшем.