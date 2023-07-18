Пьяные подростки устроили дискотеку на кладбище под Брянском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Клинцы Брянской области подростки устроили вечеринку на Зубовском кладбище, где слушали музыку, танцевали рядом с могилами и распивали спиртное. Школьники сняли свою кладбищенскую дискотеку на видео, которое распространилось в соцсетях, передает Telegram-канал РЕН ТВ.

На видео видно, как двое подростков отплясывают под громкую музыку между могил, в этот момент их товарищ сидит рядом за столиком и поглощает вино. Ролик обрывается на моменте, когда ребята заканчивают танцевать, после чего один из них достает из вазы у надгробия букет искусственных цветов.

По информации Telegram-канала Mash, на танцевальное видео с кладбища уже обратили внимание в полиции. После появления ролика в соцсетях ГУ МВД по Брянской области начало проводить проверку.

Прошлым летом в Москве компания подростков устроила стрельбу возле церкви Успения Пресвятой Богородицы. По словам очевидцев, трое парней и девушка подъехали к храму на машине и начали шумно себя вести, затем один из них достал из багажника автомат и начал стрелять в воздух, немногим погодя все снова загрузились в авто и уехали. СМИ писали, что после этого шумную компанию разыскивала полиция.