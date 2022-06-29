SHOT: пьяные подростки устроили стрельбу у церкви в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве компания пьяных подростков, состоящая из троих парней и девушки, устроила стрельбу возле церкви Успения Пресвятой Богородицы в Успенском переулке, передает Telegram-канал SHOT. В настоящее время их разыскивает полиция.

Очевидцы сообщают, что компания прибыла рано утром и начала очень шумно себя вести. В какой-то момент один из молодых людей открыл багажник машины, на которой они приехали, и вытащил автомат, чтобы сделать пару выстрелов в воздух. Через несколько минут подростки сели обратно в авто и покинули район.

Ранее жителя Приморского края обвинили в покушении на убийство из-за стрельбы по посетителям клуба. Мужчина пытался пройти в заведение, будучи пьяным, а когда его не пустили, выстрелил в холле и на улице, ранив трех человек.