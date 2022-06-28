В Приморском крае пьяный посетитель клуба открыл стрельбу по людям Жителя Приморского края обвинили в покушении на убийство из-за стрельбы по посетителям клуба

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственные органы предъявили обвинение в покушении на убийство жителю Приморья, который открыл стрельбу из ружья у клуба в Артеме и ранил трех человек, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Нетрезвый 36-летний мужчина попытался пройти в заведение, но его не пустили. Тогда разъяренный гражданин выстрелил из ружья в холле, а затем на улице.

По версии следствия, обвиняемый, находясь возле ночного клуба по улице Фрунзе в городе Артеме, с целью убийства людей произвел не менее трех прицельных выстрелов в сторону последних, в результате чего две женщины и мужчина получили ранения. Умысел на убийство не был доведен до конца по независящим от фигуранта обстоятельствам, — говорится в сообщении.

В Амурской области ранее задержали студента местного института железнодорожного транспорта (филиал Дальневосточного университета путей сообщений) Даниила О., который намеревался устроить стрельбу в вузе. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о подготовке убийства с особой жестокостью, отмечается в сообщении.

О планах 17-летнего студента полиции рассказал его знакомый. Ранее Даниил предлагал ему участвовать в предстоящем нападении, но тот отказался.