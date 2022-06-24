В Амурской области задержали студента, готовившего стрельбу в вузе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Амурской области задержали студента местного института железнодорожного транспорта (филиал Дальневосточного университета путей сообщений) Даниила О., который намеревался устроить стрельбу в вузе, сообщает Telegram-канал «Осторожно новости». В отношении него возбудили уголовное дело по статье о подготовке убийства с особой жестокостью, отмечается в сообщении.

О планах 17-летнего студента полиции рассказал его знакомый. Ранее Даниил предлагал ему участвовать в предстоящем нападении, но тот отказался.

После задержания молодого человека у него провели обыск. Силовики обнаружили пневматический пистолет, патроны и гильзы, нож и камуфляжную одежду. Кроме того, они нашли дневник, в котором молодой человек писал о своих планах устроить стрельбу в вузе, описывал варианты нападений на различные здания, а также хранил инструкции по изготовлению взрывчатки.

Из дневника следователи установили, что студент восхищался Эриком Харрисом и Диланом Клибодом, устроившими стрельбу в американской школе в 1999 году, и их последователями. Фото одного из них он использовал в качестве аватаров в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Казани задержали подростка по подозрению в подготовке массового расстрела учеников в одной из школ. Согласно показаниям подростка, к совершению преступления его склонял пользователь мессенджера Telegram с Украины, предлагая заработать таким образом пять тысяч рублей.