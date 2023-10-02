Пьяные мать и сын из Хабаровска разнесли трамвай и избили кондуктора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пьяные мать и сын из Хабаровска устроили потасовку в трамвае, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Семья кидалась с кулаками на кондуктора и пассажиров общественного транспорта, а после юноша забросал транспорт камнями.

По информации канала, парень выронил телефон, когда мимо проходила кондуктор, и обвинил сотрудницу в том, что устройство разбилось. За него вступилась нетрезвая мать, которая начала требовать на ремонт восемь тысяч рублей. Разрешить ситуацию словами не получилось, поэтому в ход пошли кулаки.

Совместными усилиями зачинщика драки и его мать вытолкнули за дверь, после чего он начал кидаться камнями в трамвай и бить кулаком по стеклу. Узнав, что вскоре приедет полиция, он скрылся с места преступления вместе с матерью. По данным канала, из-за произошедшего на рельсах образовалась огромная пробка.

Ранее сообщалось о массовой драке с участием иностранцев из ближнего зарубежья. Разнять мигрантов пытались медики, дежурившие в соседнем здании скорой помощи. Попытка помочь обернулась для врачей боком, так как иностранцы набросились с кулаками и на них. Чтобы прекратить драку, пришлось привлечь к ней весь докторский состав станции.