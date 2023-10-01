Драка мигрантов с фельдшерами в Уфе попала на видео

В ночь на 1 октября в Уфе произошла массовая драка с участием иностранцев из ближнего зарубежья, сообщает Telegram-канал SHOT. Мигрантов попытались разнять медики, дежурившие в соседнем здании скорой помощи, но те набросились с кулаками и на них. Чтобы унять разбушевавшихся мужчин в подпитии пришлось привлечь и докторский состав станции скорой помощи.

Инцидент произошел возле кафе «Тет-а-тет». Там отдыхала большая компания иностранцев, у которой разгорелся конфликт с другой группой отдыхающих. Причиной стал денежный долг. Конфликт вышел за пределы заведения на улицу и перерос в драку. В итоге полиция задержала четверых участников драки.

Сегодня ночью в дежурную часть Отдела полиции № 4 Управления МВД России по г. Уфе от службы 112 поступило сообщение о драке на улице Аксакова. Прибывшие сотрудники полиции задержали четверых предполагаемых зачинщиков конфликта — иностранных граждан, один из которых находится на территории нашей страны с нарушением миграционного законодательства, — сообщили в УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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