Дворники устроили в Нижегородском кремле потасовку из-за лопаты

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Несколько дворников устроили массовую потасовку в Нижегородском кремле, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, разнимать их пришлось полиции и сотрудникам Росгвардии.

Как пишет Baza, инцидент произошел утром в субботу, 30 сентября. Все началось с того, что двое дворников не поделили лопату. Тогда к спору стали подключаться другие работники, в большинстве своем — выходцы из Узбекистана. Мигранты начали ругаться и толкать друг друга. Когда конфликт урегулировали, лопату поделили считалочкой, сообщает Telegram-канал.

Ранее также сообщалось о массовой драке мигрантов на улице в Новой Москве. В потасовке участвовало не менее 20 человек. Как утверждали очевидцы, вблизи места драки находится большое количество нелегальных общежитий, а также стройка жилого комплекса «Новое Внуково». Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту произошедшего.

До этого в Иркутской области на территории предприятия около 300 рабочих подрались в столовой. Причиной конфликта могла стать попытка одного из сотрудников пройти без очереди. Всего в результате потасовки пострадали не менее девяти человек — они получили травмы и ушибы, их доставили в больницу.