Путин поздравил Кадырова с ликвидацией «последнего амира Чечни»

https://static.news.ru/photo/c9663e22-5b13-11eb-9788-fa163e074e61_660.jpg Ахмат Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил по телефону главу Чечни Рамзана Кадырова с уничтожением группы террористов Аслана Бютукаева. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент Путин имел телефонный разговор с Рамзаном Кадыровым. Поздравил его и других участников операции с уничтожением группы бандитов Бютукаева. Речь идёт о так называемом последнем амире Чечни, известном террористе, которого уже долго разыскивают, — цитирует ТАСС Пескова.

Он добавил, что Бютукаева разыскивали и в Ингушетии, и в Чечне под эгидой Национального антитеррористического комитета. Представитель Кремля заверил, что все участники этой операции будут представлены к госнаградам.

В операции принимали участие структуры Росгвардии и также оперативного полка Чеченской Республики, участвовал также лично Рамзан Кадыров. В настоящее время в Чечне выполняется идентификация личностей уничтоженных бандитов, — уточнил Песков.

Ранее Кадыров в своём Telegram-канале написал, что лично доложил Владимиру Путину об успешном уничтожении банды. По его словам, президент поздравил с успешно проведённой спецоперацией и «отдельно похвалил сотрудников полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова за профессионализм и героические действия в ходе ликвидации бандгруппы».

Как писал NEWS.ru, на территории Чечни были ликвидированы шесть боевиков, которые ранее находились в розыске. Теперь в республике окончательно покончено с бандподпольем. С таким заявлением 20 января, выступил Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что верховный главнокомандующий с самого начала был в курсе проведения спецоперации, лично вносил корректировки и поручил «провести операцию максимально профессионально, без потерь среди личного состава».

В частности, среди ликвидированных боевиков был Аслан Батюкаев. Он являлся соратником Доки Умарова, причастного к теракту в столичном аэропорту Домодедово. Операцию провели бойцы полка полиции специального назначения МВД по ЧР имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Преступники были ликвидированы на окраине селения Катар-юрт.