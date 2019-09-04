https://static.news.ru/photo/cbadf362-cf11-11e9-a5ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил федеральному правительству совместно с и. о. губернатора Сахалина Валерий Лимаренко разработать программу поддержки региона, в частности, в жилищном и дорожном строительстве.

Сахалин, как известно, регион с высокобюджетной обеспеченностью, поэтому вместе с коллегами из Москвы посмотрите повнимательнее, что нужно сделать, — сказал глава государства на заседании президиума Госсовета во Владивостоке.

При этом Путин похвалил работу Лимаренко, передаёт « Интерфакс ».

Ранее Путин резко высказался о людях, считающих Дальний Восток обузой для России, и выразил полную уверенность в перспективах развития региона. Президент заявил, что дальневосточная территория должна стать центром притяжения для россиян и для этого нужно создать подходящие условия.