Путин откроет медицинские центры Минобороны в ряде регионов

https://static.news.ru/photo/6eef5172-3485-11eb-8972-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в среду, 2 декабря, откроет многофункциональные медицинские центры Министерства обороны в ряде регионов.

Как пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства сделает это по видеосвязи.

В режиме видеоконференции Путин примет участие в церемонии открытия в ряде субъектов многофункциональных медицинских центров Минобороны. В частности, это центры в Астрахани, Североморске и Пскове. Кроме того, президенту доложат о ходе строительства инфекционного больничного корпуса в Южно-Сахалинске, — рассказал Песков журналистам.

В среду российский лидер выступает на саммите стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как пояснил Песков, на 2 декабря у Путина запланирована ещё одна рабочая встреча. Кроме того, президент проведёт международный телефонный разговор, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Москва обсуждает с другими странами ОДКБ возможность поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и её совместного производства. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе саммита.