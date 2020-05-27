Путин 27 мая обсудит с Собяниным эпидситуацию по коронавирусу в Москве

https://static.news.ru/photo/7e2962aa-a00f-11ea-abb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин намерен в среду, 27 мая, обсудить с мэром Москвы Сергеем Собяниным эпидемиологическую обстановку по коронавирусу в столице, а также дальнейшие действия по недопущению распространения инфекции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин проведёт совещание с Собяниным посредством телеконференции. Рассмотрят вопросы, связанные с эпидемиологической обстановкой в городе, какие прогнозы, какие дальнейшие планы, как обстоит дело с антиэпидемиологической инфраструктурой и так далее, — цитирует РИА Новости Пескова.

Как писал NEWS.ru, среди всех российских регионов ситуация с коронавирусом в Москве остаётся самой напряжённой, но она полностью контролируема. Об этом сообщила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева. Она также заявила, что Москва готова к первому и даже ко второму этапу снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.

За минувшие сутки коронавирус был диагностирован у 2140 человек в Москве. По данным оперштаба, всего с начала пандемии в столице выявили 171 443 случая заражения COVID-19. 5839 человек за прошедшие сутки выздоровели и были выписаны из больниц. Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве составляет 67 458 человек.