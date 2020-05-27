Москва подготовилась ко второму этапу снятия ограничений

https://static.news.ru/photo/5b71d24c-9ff1-11ea-aff1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы готовы к первому и даже ко второму этапу снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

Мы готовы к первому этапу, и в общем, в принципе, уже даже готовы ко второму, — цитирует ТАСС Андрееву.

Как писал NEWS.ru, за минувшие сутки коронавирус был диагностирован ещё у 2140 человек в Москве. По данным оперштаба, всего с начала пандемии в столице выявили 171 443 случая заражения COVID-19. 5839 человек за прошедшие сутки выздоровели и были выписаны из больниц. Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве составляет 67 458 человек.