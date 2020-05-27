За сутки в столице выявили 2140 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/9410e316-9fee-11ea-8d30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

За минувшие 24 часа коронавирус был диагностирован ещё у 2140 человек в Москве. Об этом сообщает оперштаб.

По его данным, всего с начала пандемии в столице выявили 171 443 случая заражения COVID-19. 5 839 человек за прошедшие сутки выздоровели и были выписаны из больниц. Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве составляет 67 458 человек.

Кроме того, оперштаб сообщает, что 73 человека с COVID-19 скончались в столице за прошедшие сутки. Общее число жертв заболевания в Москве составляет 2 183 человека.

Ранее NEWS.ru писал о том, что за прошедшие сутки в 85 российских регионах коронавирус официально подтверждён у 8 338 человек. В 40,8% случаев (3 398 человек) заболевание протекает без клинических проявлений.