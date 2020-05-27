За сутки в России выявили 8 338 заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ce6de5cc-9fee-11ea-9a05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За прошедшие сутки в 85 российских регионах коронавирус официально подтверждён у 8 338 человек. В 40,8% случаев (3 398 человек) заболевание протекает без клинических проявлений.

Всего в стране выявлено 370 680 заболевших в 85 регионах (+8 338 за сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба.

По данным на 27 мая, за весь период пандемии в РФ от коронавируса скончались 3 968 человек (+161 за сутки), выздоровели 142 208 человек (+11 079 за сутки).

Как писал NEWS.ru, в России около 296 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию нового типа, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Всего в РФ с начала эпидемии было проведено более 9,4 миллиона тестов на выявление вируса. За минувшие сутки сделано 255 тысяч исследований.